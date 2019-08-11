29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran'dan ABD'ye: Kazananı olmayacak

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Amerikalıların, izledikleri yolun yanlış olduğunu anlamalarını umuyorum. Bu politikaların kazananı olmayacaktır ve tutumlarını düzeltmeleri gerekiyor.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerikalıların Basra Körfezi'nde izledikleri yolun yanlış olduğunu belirterek, Washington yönetiminin tutumunu değiştirmesini istedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yaptıkları telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri ele aldı.

Bölgedeki gerginliğin düşürülmesinin herkesin çıkarına olduğunu belirten Ruhani, "Amerikalıların, izledikleri yolun yanlış olduğunu anlamalarını umuyorum. Bu politikaların kazananı olmayacaktır ve tutumlarını düzeltmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'ndeki güvenliğin korunmasına ve takviye edilmesine özel bir önem verdiğini hatırlatan Ruhani, buradaki güvenliğin sağlanmasının bölge halkının çıkarına olacağını kaydetti.

ABD başta olmak üzere, bölge dışındaki ülkelerin Basra Körfezi'nde attığı adımların dünyadaki herkes için güvensizliği yayacağını, bölgedeki sorunları daha karmaşık ve tehlikeli bir hale getireceğini savunan Ruhani, "Basra Körfezi'nin istikrarı ve güvenliği, buraya kıyısı olan ülkelerin ortaklaşa alacakları tedbirlerle mümkündür. Tarihi tecrübeler, yabancı müdahalelerin gerginliği artırdığını ve bölge şartlarını daha karmaşık bir hale getirdiğini göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Katar Emiri Al Sani de bölgedeki gerginliğin düşmesinin bölgedeki ve dünyadaki halkların çıkarına olduğunu belirterek, Doha'nın gerginliğin düşürülmesi için hiçbir çabadan kaçınmayacağını vurguladı.

Bölgenin güvenliğinin Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler tarafından temin edilmesi gerektiği aktaran Al Sani, "Katar'ın bu konudaki duruşu tam olarak nettir. Bölgenin güvenliğinin sağlanması için İran ile iş birliğinden yanayız." dedi.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gittiği belirtildi.

ABD mutabakata rağmen YPG/PKK´ya sevkiyatı sürdürüyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin'den özür diledi

Çin'den özür diledi

Otomotiv devinin 'güvenlik'le başı dertte: Alev alev yandı

Otomotiv devinin 'güvenlik'le başı dertte: Alev alev yandı

Korkulan oldu! Uyarılara rağmen trafik kazaları can aldı

Korkulan oldu! Uyarılara rağmen trafik kazaları can aldı

13 yıldır gönüllü koruyucuları oldu

13 yıldır gönüllü koruyucuları oldu

Pitbull bu kez sahibine saldırdı

Pitbull bu kez sahibine saldırdı

Saldırganın üzerine atlayan Mohammad Rafique kahraman ilan edildi

Saldırganın üzerine atlayan Mohammad Rafique kahraman ilan edildi

'Kazananı olmayacak'

'Kazananı olmayacak'

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı... Annesinin sözleri yürekleri yaktı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı... Annesinin sözleri yürekleri yaktı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan askerlerimize bu sözlerle seslendi

Başkan Erdoğan askerlerimize bu sözlerle seslendi

Ödüllü diziye Türk yönetmen damgası

Ödüllü diziye Türk yönetmen damgası

Kurban Bayramı sevinci... Camiler doldu taştı

Kurban Bayramı sevinci... Camiler doldu taştı

Bir kurban Bayramı klasiği: Firari boğa

Bir kurban Bayramı klasiği: Firari boğa

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA