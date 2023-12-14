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Dünya

İran'dan ABD'ye Kızıldeniz üzerinden gözdağı: Olağanüstü sorunlarla karşılaşacaklar

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, ABD'nin, Yemen'deki Husilerin eylemlerine karşı Kızıldeniz'de uluslararası koalisyon kurması halinde 'olağanüstü sorunlarla' karşılaşacağını söyledi.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 12:00 - Güncelleme:
İran'dan ABD'ye Kızıldeniz üzerinden gözdağı: Olağanüstü sorunlarla karşılaşacaklar
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Aştiyani, ABD'nin Kızıldeniz'de uluslararası koalisyon kurma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgenin daha fazla güç çatışmasına tahammül edecek durumda olmadığını ifade eden Aştiyani, "Onlar da (ABD) böyle bir şeye kalkışamaz ve eğer böyle bir akılsızlık yapmak isterlerse olağanüstü sorunlarla karşılaşacaklardır." dedi.

İranlı Bakan, "Bu bölgede bütün ülkeler var ancak bu bölge bizim bölgemiz. Biz o bölgeye hakimiz ve kesinlikle o bölgede kimse manevra yapamaz." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Washington'un müttefikleriyle Kızıldeniz'de Deniz Görev Gücü kurma konusunda görüşmelerde bulunduğunu açıklamıştı.

- HUSİLER KIZILDENİZ'DE İSRAİL GEMİLERİNİ HEDEF ALIYOR

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

CENTCOM, bugün yaptığı açıklamada da dün sabah Husilerin, Kızıldeniz'in güneyinde Marşal Adaları bayraklı "Ardmore Encounter" adlı bir petrol tankerini ele geçirme girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

  • İran Savunma Bakanı
  • Uluslararası Koalisyon
  • Kızıldenizde Eylemler

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