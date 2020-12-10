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Dünya

İran'dan ABD'ye misilleme

İran yönetimi, büyükelçisine yaptırım kararı alan ABD'ye misilleme olarak ABD'nin Yemen Büyükelçisi Christopher Henzel'ı yaptırım listesine aldı.

AA10 Aralık 2020 Perşembe 08:26 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 08:26
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İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki insani krizde oynadığı rol nedeniyle Henzel'ın yaptırım listesine alındığı açıklandı.

Açıklamada Henzel, Yemen'deki savaşta rol oynamak ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona silah sağlayarak masum insanların ölümüne yol açmakla suçlandı.

- ABD DE İRAN'IN HUSİLERİN KONTROLÜNDEKİ BÖLGEYE ATADIĞI "ELÇİ"Yİ YAPTIRIM LİSTESİNE ALMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın yakın zamanda Husilerin kontrolündeki bölgeye elçi olarak atadığı İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü yetkilisi Hasan Irlu'yu yaptırım listesine alıyoruz. Ayrıca Kudüs Gücü'nün eylemlerine platform sunan ve 50'nin üzerinde uluslararası şubesi bulunan İran merkezli El-Mustafa Uluslararası Üniversitesini de yaptırım listesine alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca İran'da yaşayan Pakistan vatandaşı Yusuf Ali Muraj'ın da yaptırım listesine alındığını belirten Pompeo, bu kişinin de İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Orta Doğu ve ABD'deki eylemlerini koordine ettiğini, planladığını ve yönettiğini belirtmişti.

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