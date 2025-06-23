İran devlet televizyonu IRIB'de, "Fetih Müjdesi" ismi verilen saldırının, Katar'daki ABD üssü El-Udeyd'e yönelik olduğu aktarıldı.

İran haber ajansı IRNA ise Irak'taki bir ABD üssüne de füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail basını da İran'ın başlattığı saldırının 4 farklı Körfez ülkesindeki ABD üslerine yönelik olduğunu öne sürdü.

ABD'den konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.



İran Silahlı Kuvvetleri tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyinin kararı ve Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı'nın komutasıyla, Devrim Muhafızları Ordusu "Beşaretu'l-Feth" (Fetih Müjdesi) operasyonu kapsamında, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne güçlü ve yıkıcı bir füze saldırısı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik askeri saldırısının uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğu yinelendi.

Öte yandan İran devlet televizyonu, El-Udeyd Üssü'ne 3 füzenin düştüğünü iddia etti.

"BEYAZ SARAY VE MÜTTEFİKLERİ İÇİN AÇIK VE NET MESAJDIR"

İran, ABD'nin Katar'daki hava üssüne saldırısının, "ABD ve müttefiklerine İran'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve ulusal güvenliğine yönelik hiçbir saldırıyı hiçbir koşulda cevapsız bırakmayacağına dair açık bir mesaj" olduğunu duyurdu.

İran devlet televizyonunda yayımlanan Silahlı Kuvvetler Sözcülüğünün açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Saldırı Beyaz Saray ve müttefikleri için açık ve net mesajdır. İran, Yüce Allah'a ve İran'ın sadık halkına dayanarak, toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve ulusal güvenliğine yönelik hiçbir saldırıyı hiçbir koşulda cevapsız bırakmayacaktır."

İran, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısına karşılık ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

FÜZELERDEN 3'Ü İSABET ETTİ

İran'ın, Katar'da bulunan ABD'nin El-Udeyd Üssü'ne ateşlediği füzelerden 3'ünün isabet ettiği belirtildi.

İran devlet televizyonu, Katar'daki ABD üssüne yapılan saldırıda bazı füzelerin isabet ettiğini aktardı.

Haberde, "Şu ana kadar El-Udeyd Üssü'ne 3 füze isabet etti." ifadesi kullanıldı.

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Üssü'ne misillemede bulunduklarını ve ABD'nin nükleer tesislere attığı bomba sayısı kadar füze fırlattıklarını açıklamıştı.

BEYAZ SARAY: SALDIRI YAKINDAN İZLENİYOR

Beyaz Saray, ABD Savunma Bakanlığı ile birlikte İran'ın Katar'daki ABD askeri üssüne yönelik saldırısını yakından izlediklerini bildirdi.

Basına İran saldırısıyla ilgili bilgi veren kıdemli Beyaz Saray yetkilisi, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne yönelik potansiyel tehditlerin farkında olduklarını ve durumu yakından izlediklerini belirtti.

ABD'nin Katar Büyükelçiliği, saldırı öncesi Amerikan vatandaşlarını sığınaklara gitmeleri veya bulundukları yerde güvenli yerlerde durmaları konusunda uyardı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, ülkenin hava sahasının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Konuyu yakından takip eden kaynakların ABD basınına verdiği bilgiye göre, İran'ın Katar ve Irak'a yönelik misilleme füzeleri fırlatması bilgisi üzerine, Katar ve Bahreyn'deki ABD büyükelçiliklerindeki personel ya sığınaklara indi ya da siper alma pozisyonuna geçti.

KATAR: SALDIRI ENGELLENDİ

Katar Savunma Bakanlığı, İran'ın El-Udeyd ABD Hava Üssü'ne yönelik füze saldırısının engellendiğini ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katar hava sahasının ve topraklarının güvenli, Katar ordusunun da herhangi bir tehdit ile başa çıkmaya hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Katar hava savunması, El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan füze saldırısını başarıyla engelledi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı." ifadeleri kullanıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ın, İran Devrim Muhafızları tarafından El-Udeyd Hava Üssü'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını kaydetti.

"Katar, bu saldırıyı egemenliğinin, hava sahasının, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlali olarak değerlendirir ve saldırının şekli ve boyutuyla orantılı olarak, uluslararası hukuka uygun şekilde doğrudan karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu teyit eder." ifadelerini kullanan Ensari, diplomatik çözümlere öncelik verilmesi çağrısında bulundu.

Ensari ayrıca, bölgedeki gerilim ışığında, güvenlik tedbirleri kapsamında üssün daha önce tahliye edildiğini ve Katar ordusu mensupları ile ülkesine dost kuvvetlerin güvenliğini sağlamak için tüm tedbirlerin alındığını aktardı.