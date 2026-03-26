İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2026 Perşembe / 8 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3621
  • EURO
    51,3615
  • ALTIN
    6351.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'dan ABD'ye müzakere resti! ''Aldatmaca oyununu gördük''
Dünya

İran'dan ABD'ye müzakere resti! ''Aldatmaca oyununu gördük''

İran, ABD tarafından önerilen 15 maddelik öneriye cevabını dün gece aracılar eliyle resmen ileterek, karşı tarafa kendi şartlarını sundu.

AA26 Mart 2026 Perşembe 18:22
ABONE OL

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın ABD tarafından önerilen 15 maddelik öneriye cevabını dün gece aracılar eliyle resmen iletildiğini duyurdu.

Yetkiliye göre, İran'ın ABD'ye verdiği yanıtta, saldırı ve suikastların tüm cephelerde sona erdirilmesi, savaşın tekrarlanmaması ve İran'a tazminat ödenmesinin garanti altına alınması ile İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki İran egemenliğinin güvence olarak tanınması istendi.

Ayrıca ülkesinin, ABD'nin müzakere girişimlerini "üçüncü aldatmaca" olarak gördüğünün altını çizen yetkili, "ABD'nin müzakere söylemi ile birlikte, dünyaya barış yanlısı bir imaj çizmeyi, küresel petrol fiyatlarını düşürmeyi ve İran'a yönelik kara harekatı için zaman kazanmayı hedeflediğini" öne sürdü.

Yetkili son olarak, ABD'nin müzakerelere istekli olup olmadığı konusunda ciddi şüpheler bulunduğunu belirterek, ABD'nin hem 12 günlük çatışma sürecinde hem de Cenevre'de devam eden müzakere görüşmeleri sırasında İran'a saldırı başlattığını hatırlatarak, söz konusu ülkenin yeni bir saldırı başlatmak için zemin hazırlamaya çalıştığını iddia etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.