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Dünya

İran'dan ABD'ye müzakere yanıtı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran'ın 'tehdit gölgesi altında' ABD ile müzakereyi kabul etmeyeceğini belirtti.

AA05.01.2020  20:12 - Güncelleme: 05.01.2020  20:37

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Musevi, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği aracılığıyla ilettiği mektuba ilişkin soruya, "ABD'nin mektubu, diplomatik nezaketle bağdaşmayan, saygısız bir mektuptu. ABD makamlarına yakışan cevabı verdik. İran ve Dışişleri Bakanlığı, tehdit gölgesi altında görüşmeyi kabul etmeyecektir." yanıtını verdi.

"ABD, ZARİF'E HENÜZ VİZE VERMEDİ"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Birleşmiş Milletlerin (BM) kuruluşunun 75'inci yıl törenlerine katılmak üzere BM Güvenlik Konseyince davet edildiğini hatırlatan Musevi, ABD'nin henüz Zarif'e vize vermediğini belirtti.

Musevi, "Şu ana kadar Zarif'in vizesi çıkmadı. Eğer Zarif'e vize verilirse, ABD'nin son cinayetleri hakkında kurulda konuşma imkanı olacaktır." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Hazine Bakanlığınca ağustosta yaptırım kapsamına alınmıştı.

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