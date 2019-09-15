ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Cumartesi günü yaptığı açıklamada Suudi Aramco'nun petrol rafinerilerine yönelik saldırılar nedeniyle İran'ı suçladı. Pompeo uluslararası toplumdan, saldırıların açıkça ve kesin bir dille kınanmasını talep etti.

ABD Senatörü Lindsey Graham ise İran’ın Ortadoğu'da karmaşaya neden olduğunu söyleyerek, provokasyonlarını sürdürürmeleri halinde İran’ın petrol rafinerilerine yönelik saldırı gerçekleitirilmesini önerdi.

İRAN'DAN SERT AÇIKLAMA: MENZİLİMİZDESİNİZ

ABD'nin suçlamaları ve uluslararası topluma çağrısı ile ilgili açıklamalarda bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD'yi kesin bir dille tehdit etti.

Hacizade açıklamasında, ''Herkes Amerikan üslerinin ve uçak gemilerinin, İran çevresinde 2.000 kilometreye kadar mesafedeki füzelerimizin menzili içinde olduğunu bilmeli.'' ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları komutanı ayrıca, tam teşekküllü bir savaşa hazır olduklarını da belirtti.

Cumartesi günü Suudi Arabistan, ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığını açıkladı.

Sözcü, SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir tarafı suçlamazken, İran destekli Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etti.