26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran'dan ABD'ye tehdit: Üsleriniz ve uçak gemileriniz füzelerimizin menzilinde

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD üslerinin ve uçak gemilerinin İran füzelerinin menzilinde olduğunu söyleyerek ABD'yi tehdit etti.

  • star.com.tr
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Cumartesi günü yaptığı açıklamada Suudi Aramco'nun petrol rafinerilerine yönelik saldırılar nedeniyle İran'ı suçladı. Pompeo uluslararası toplumdan, saldırıların açıkça ve kesin bir dille kınanmasını talep etti.
 
ABD Senatörü Lindsey Graham ise İran’ın Ortadoğu'da karmaşaya neden olduğunu söyleyerek, provokasyonlarını sürdürürmeleri halinde İran’ın petrol rafinerilerine yönelik saldırı gerçekleitirilmesini önerdi.
 
İRAN'DAN SERT AÇIKLAMA: MENZİLİMİZDESİNİZ
 
ABD'nin suçlamaları ve uluslararası topluma çağrısı ile ilgili açıklamalarda bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD'yi kesin bir dille tehdit etti.
 
Hacizade açıklamasında, ''Herkes Amerikan üslerinin ve uçak gemilerinin, İran çevresinde 2.000 kilometreye kadar mesafedeki füzelerimizin menzili içinde olduğunu bilmeli.'' ifadelerini kullandı.
 
Devrim Muhafızları komutanı ayrıca, tam teşekküllü bir savaşa hazır olduklarını da belirtti.
 
 
Cumartesi günü Suudi Arabistan, ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığını açıkladı.
 
Sözcü, SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir tarafı suçlamazken, İran destekli Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etti.
 
 

Orman yangını çıkarmaya çalışan teröristler, kıskıvrak yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Pekcan: Teknoloji seraları yolda

Bakan Pekcan: Teknoloji seraları yolda

Bakanlık açıkladı: Patlayıcılar imha edildi

Bakanlık açıkladı: Patlayıcılar imha edildi

Meteoroloji İstanbul için uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji İstanbul için uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

10 metrelik bilinmeyen yaratık korku ve paniğe neden oldu

10 metrelik bilinmeyen yaratık korku ve paniğe neden oldu

İhracat yapacak KOBİ’ye hibe desteği geliyor

İhracat yapacak KOBİ’ye hibe desteği geliyor

Dilencinin üzerinden 16 bin lira çıktı!

Dilencinin üzerinden 16 bin lira çıktı!

Gaddar bakıcıya ‘araba’ çarptı

Gaddar bakıcıya ‘araba’ çarptı
 

POPÜLER HABERLER

10 metrelik bilinmeyen yaratık korku ve paniğe neden oldu

10 metrelik bilinmeyen yaratık korku ve paniğe neden oldu

Sular çekildi, balıklar bu hale geldi

Sular çekildi, balıklar bu hale geldi

35 çeşit yemeği yapılıyor! Bu çeşidiyle dünyada ün saldı...

35 çeşit yemeği yapılıyor! Bu çeşidiyle dünyada ün saldı...

Dünyanın en saçma tasarımları

Dünyanın en saçma tasarımları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA