29 Ocak 2026 Perşembe
İran'dan ABD'ye tepki: Tehditle müzakere sorunları çözmez

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, 'ABD'nin askeri tehdit yoluyla' Tahran'la müzakere girişimlerinde bulunmasına tepki gösterdi.

AA29 Ocak 2026 Perşembe 11:20 - Güncelleme:
ABD merkezli CNN'e konuşan Kalibaf, İran-ABD arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalibaf, "Diplomasi, karşılıklı saygı ve güven temelinde yürütülmelidir. Tehdit ve askeri güç gölgesindeki müzakere sorunları çözmez, aksine istikrarsızlığı artırır." ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminin diyalog ve diplomasiyi ilkesel olarak reddetmediğini ancak diplomasinin samimiyet, karşılıklı saygı ve güvence içermesi gerektiğini dile getiren Kalibaf, şunları kaydetti:

"İran halkının ekonomik kazanımı güvence altına alınmadıkça müzakere söz konusu değildir. Biz dayatmayı müzakere olarak görmüyoruz. Diyalog, uluslararası teamüller, kurallar ve düzenlemeler çerçevesinde yürütülecek gerçek bir diyalogsa, buna olumlu bakarız. Ancak geçmiş tecrübelere bakmalı ve mevcut koşulları da dikkate almalıyız. Bugüne kadar ABD Başkanı'ndan gördüklerimiz, onun dayatma peşinde olduğunu gösteriyor. Siyasi dayatma ve kendi görüşünü kabul ettirme çabası içinde. (Donald Trump) Bu görüş kabul edilmezse, savaşı dayatmaya yöneliyor."

