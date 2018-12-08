İran'dan ABD'ye yaptırım tehdidi: Terör ve bomba olarak size geri döner

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD ve Batı'nın yaptırımlarının, İran'ın terörizmle mücadelesinin zayıflamasıyla ortaya çıkacak mülteci ve uyuşturucu akımından bu ülkelerin muaf olmayacağını söyledi.

Ruhani, "İran'a yaptırım uygulayan ülkeleri ikaz ediyorum. Eğer uygulanan yaptırımlar sebebiyle İran'ın uyuşturucu ve terörizmle mücadelesi zaafa uğrarsa; mülteci, uyuşturucu akımı, terörizm ve bombalardan siz müstesna olmayacaksınız" diye konuştu.

Ruhani, ABD'nin yaptırımlarını da "ekonomik terörizm" olarak adlandırd