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Dünya

İran'dan ABD'ye yardım teklifi

İran Kızılay Başkanı Pirhüseyin Kolivand, ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles County'de devam eden orman yangınlarıyla ilgili Amerikan Kızıl Haçı Başkanı Cliff Holtz'a gönderdiği taziye mesajında, “Acil müdahale ekiplerimizi, yardım malzemelerimizi ve eğitimli personelimizi bölgeye göndermeye hazırız” dedi.

IHA11 Ocak 2025 Cumartesi 23:11 - Güncelleme:
İran'dan ABD'ye yardım teklifi
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ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles County'deki orman yangınları yayılarak devam ediyor. ABD'li yetkililer hava şartları nedeniyle yangın söndürme çalışmalarının güçlükle sürdüğünü belirtirken, İran'dan yardım çağrısı geldi. İran Kızılay Başkanı Pirhüseyin Kolivand, Amerikan Kızıl Haçı Başkanı Cliff Holtz'a taziye mesajı gönderdi. Kolivand, mesajında ABD'de meydana gelen büyük çaplı yangınlar nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yangınların yalnızca yerel bir kriz olmadığını, aynı zamanda insan vicdanında derin yaralar açtığını belirtti. Yangınların binlerce masum insanın hayatını tehdit ettiğini ve doğaya büyük zarar verdiğini vurgulayan Kolivand, "Bu sahneler yalnızca televizyon görüntüsü değil, bir harekete geçme çağrısıdır" ifadelerini kullandı.

"KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ VE DAYANIŞMA İLE BU KRİZİN ETKİLERİ AZALTILABİLİR"

Yangınların kontrol altına alınması için küresel bir dayanışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Kolivand, "Doğal ve insani felaketlerle mücadeledeki geniş deneyimlerimize dayanarak, acil müdahale ekiplerimizi, yardım malzemelerimizi ve eğitimli personelimizi bölgeye göndermeye hazırız" dedi.

Kolivand, insani değerler ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin ilkelerine bağlılıkla hareket ettiklerini belirterek, sınır, dil ve kültür farkı gözetmeksizin destek olmaya hazır olduklarını ifade etti. Yardım ve iş birliğinin önemine vurgu yapan Kolivand, "Yalnızca küresel iş birliği ve dayanışma ile bu krizin etkilerinin azaltılabileceğine inanıyoruz. İnsan hayatını kurtarmak ve mağdurların acısını hafifletmek bizim en önemli görevimizdir" dedi. Kolivand gereken koordinasyonlar için yanıt beklediklerini ifade etti.

"İNSANLIK, SAVAŞ VEYA FELAKETLERLE YOK OLAN HAYATLARA KAYITSIZ KALAMAZ"

Öte yandan, İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, California'daki orman yangınlarına ilişkin yayımladığı mesajda, California halkının acısını paylaştıklarını belirterek, "İnsanlık, savaş ya da doğal afet nedeniyle başka milletlerin evlerinin ve doğal kaynaklarının yok olmasına kayıtsız kalamaz. Evinizden ve güvenli yaşam alanlarınızdan uzak kaldınız. İklim değişikliğinin neden olduğu bu yıkıcı yangın karşısında acınızı paylaşıyor ve dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

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