İran’dan ABD’ye terör suçlaması

İran’da benzine yapılan yüzde 300 zam nedeniyle cuma günü başlayan gösterilere ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun “Yanınızdayız” mesajıyla verdiği destek, Tahran hükümetinin tepkisini çekti. Dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in ‘dış güçlere’ dikkat çekerek eylemleri kınamasının ardından İran Dışişleri, gösterilere destek veren ABD’nin ekonomik terörizm uygulayarak ülkeyi hedef aldığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran devlet medyasına yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran’da benzin zammına karşı düzenlenen gösterilere verdiği desteğin samimiyetten uzak olduğunu söyledi.

AÇ BIRAKACAKTI

Pompeo’nun açıklamasını ‘samimiyetsiz ve iki yüzlü’ olarak nitelendiren Musevi, bu ifadelerin İran halkıyla dertlenme amacı taşımaktan uzak olduğunu ve ABD’nin İran ile ilgili kötü niyet taşıdığını savundu. Musevi, “ABD’nin ekonomik terörizmi altındaki İran halkıyla dayanışma açıklaması çok ilginç. Bu kişi (Pompeo) daha önce de İran’ın halkının teslim olması için aç bırakılması gerektiğini söylemişti” ifadelerini kullandı. Öte yandan, ABD yönetimi bir açıklama daha yayınlayarak İran’da benzin zammını protesto etmek için gösteri düzenleyen protestocuları desteklediklerini duyurdu. Beyaz Saray’dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “ABD, kendilerine önderlik etmesi gereken rejime karşı barışçıl protestolar düzenleyen İran halkının yanındadır. Göstericilere karşı kullanılan ölümcül müdehale ve ağır iletişim kısıtlamalarını kınıyoruz” denildi.

NÜKLEER HEDEFTE

Tahran yönetiminin de eleştirildiği açıklamada, “Tahran, nükleer silah ve füze programlarının yanı sıra terörizmi destekleyerek, yönetim tabakasının halkı terk edip, kendi zenginlikleri için çalıştıklarında ne olacağını onurlu İran halkına gösterdiler” değerlendirmesinde bulunuldu.