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İran’dan ABD’ye terör suçlaması

Benzine yapılan zam sonrası İran’da patlak veren isyana destek açıklaması yapan ABD’ye sert tepki geldi. İran Dışişleri, Washington yönetiminin ekonomik terörizmle Tahran’a saldırdığını bildirdi.

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İran’da benzine yapılan yüzde 300 zam nedeniyle cuma günü başlayan gösterilere ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun “Yanınızdayız” mesajıyla verdiği destek, Tahran hükümetinin tepkisini çekti. Dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in ‘dış güçlere’ dikkat çekerek eylemleri kınamasının ardından İran Dışişleri, gösterilere destek veren ABD’nin ekonomik terörizm uygulayarak ülkeyi hedef aldığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran devlet medyasına yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran’da benzin zammına karşı düzenlenen gösterilere verdiği desteğin samimiyetten uzak olduğunu söyledi. 

AÇ BIRAKACAKTI

Pompeo’nun açıklamasını ‘samimiyetsiz ve iki yüzlü’ olarak nitelendiren Musevi, bu ifadelerin İran halkıyla dertlenme amacı taşımaktan uzak olduğunu ve ABD’nin İran ile ilgili kötü niyet taşıdığını savundu. Musevi, “ABD’nin ekonomik terörizmi altındaki İran halkıyla dayanışma açıklaması çok ilginç. Bu kişi (Pompeo) daha önce de İran’ın halkının teslim olması için aç bırakılması gerektiğini söylemişti” ifadelerini kullandı. Öte yandan, ABD yönetimi bir açıklama daha yayınlayarak İran’da benzin zammını protesto etmek için gösteri düzenleyen protestocuları desteklediklerini duyurdu. Beyaz Saray’dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “ABD, kendilerine önderlik etmesi gereken rejime karşı barışçıl protestolar düzenleyen İran halkının yanındadır. Göstericilere karşı kullanılan ölümcül müdehale ve ağır iletişim kısıtlamalarını kınıyoruz” denildi. 

NÜKLEER HEDEFTE 

Tahran yönetiminin de eleştirildiği açıklamada, “Tahran, nükleer silah ve füze programlarının yanı sıra terörizmi destekleyerek, yönetim tabakasının halkı terk edip, kendi zenginlikleri için çalıştıklarında ne olacağını onurlu İran halkına gösterdiler” değerlendirmesinde bulunuldu.      

Kamu kurumları kül oldu 

İran genelinde, benzin zammına karşı gösteriler önceki gece de devam etti. Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, dün geceki gösterilerde Tahran’ın batısındaki Melerd, Şehriyar, Emiriye ve Kudüs ilçelerinde posta merkezleri, banka şubeleri, devlete ait binalar ve iş yerleri yakıldı. Kudüs ilçesinde devam eden gösteriler sırasında bir cami, Sebaşehr beldesinde ise belediye binası ateşe verildi. Tahran’ın merkezinde ise güvenlik güçlerine ait otobüs yakıldı. 

Zam geliri halka dağıtılacak 

İran’da benzine yapılan yüzde 300 zamma yönelik protestolar sürerken, hükümet zamdan elde edilecek gelirin bir kısmının bugünden itibaren dar gelirli kişilere dağıtılacağını açıkladı. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, daha önce söz verilen sübvanselerin bugünden itibaren yatırılması için Bütçe ve Planlama Kurumu’na talimat verdiğini söyledi. Ruhani, en alt gelir grubundan başlayarak yaklaşık 60 milyon kişiye ödenmesi planlanan sübvanselerin tamamının hafta sonuna kadar hesaplara yatırılacağını belirtti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani 60 milyon kişiden yaklaşık 23 milyonun daha fazla ihtiyaç sahibi olduğunu aktardı. Ruhani, cuma günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada da ekonomik krize rağmen hükümetin artıştan kazanç elde etmeyi amaçlamadığını ve tüm gelirin 60 milyon kişiye dağıtılacağını aktarmıştı.      

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