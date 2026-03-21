21 Mart 2026 Cumartesi / 3 Sevval 1447
Dünya

İran'dan ABD'yi şaşırtan saldırı! Savaş farklı bir alana daha sıçradı

ABD gazetesi Wall Street Journal, İran'ın Hint Okyanusu'ndaki ABD-İngiltere ortak askeri üssü Diego Garcia'ya 2 orta menzilli balistik füze fırlattığı ancak füzelerin hedefi vuramadığı iddiasını gündeme taşıdı.

IHA21 Mart 2026 Cumartesi 08:26 - Güncelleme:
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, ABD gazetesi Wall Street Journal İran'ın misillemeleri ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. ABD'li güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre; İran'ın Hint Okyanusu'ndaki ABD-İngiltere ortak askeri üssü Diego Garcia'ya 2 orta menzilli balistik füze fırlattığı ancak füzelerin hedefi vuramadığı bildirildi.

Füzelerden birinin havada başarısız olduğu, diğer İran füzesine bir ABD savaş gemisinden SM-3 önleme füzesi fırlatıldığı aktarılırken, önlemenin başarılı olup olmadığının belirlenemediği kaydedildi. Füzelerin ne zaman fırlatıldığına ilişkin detay verilmedi. ABD yönetiminin habere konu iddia ile ilgili yorum talebini yanıtsız bıraktığı ifade edildi.

