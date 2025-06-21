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Dünya

İran'dan ABD'yi tedirgin eden gözdağı: İsrail'den daha kolay hedef

Katar merkezli Al Jazeera'ye konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, ABD'nin İsrail yanında savaşa dahil olması durumunda Orta Doğu'daki Amerikan üslerinin hedef alınabileceğini söyledi. Yetkili, ABD'nin İsrail'den daha kolay hedef olduğunu belirtti.

AA21 Haziran 2025 Cumartesi 22:59 - Güncelleme:
İran'dan ABD'yi tedirgin eden gözdağı: İsrail'den daha kolay hedef
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Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan İranlı yetkili, ABD'nin İsrail saldırılarına katılması halinde ortaya çıkacak durumu değerlendirdi.

İranlı yetkili, ABD'nin, İran-İsrail çatışmasına müdahil olmasıyla savaşın bölgesel boyut kazanacağını ve bu durumda ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinin ciddi tehlikeye gireceğini öne sürdü.

Savaşın yeni boyuta taşınması halinde İsrail'in Dimona nükleer reaktörünü de hedef alabileceklerini ifade eden yetkili, bölgedeki Amerikan üslerini hedef almanın ise İsrail'in derinliklerini vurmaktan daha kolay olduğunu iddia etti.

İran'ın İsrail hedeflerine yönelik saldırılarının "çok etkili" olduğunu ancak İsrail ordusunun bu bilgiyi gizlediğini aktaran yetkili, İran'ın şu ana kadar kullandıklarından daha gelişmiş füzelere sahip olduğunu ve "şüphesiz onları da kullanacağını" öne sürdü.

İranlı yetkili, Devrim Muhafızları'nın İsrail'in füze stokları hakkında kesin bilgiye sahip olduğunu ve misilleme saldırılarını da İsrail'in füze stoklarını tüketecek şekilde tasarladıklarını dile getirdi.

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