İran'dan AB'ye ''Devrim Muhafızları'' tepkisi

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, telefonda görüştü.

Görüşmede AB Parlamentosunun Devrim Muhafızları Ordusunun "terör" listesine alınması için hazırladığı tasarıyı eleştiren Abdullahiyan, "Maalesef bugün Avrupa Parlamentosunun siyasi akılcılık ve nezaketle çelişen duygusal ve profesyonellikten uzak bir karar taslağı yayınladığını gördük." ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusunu "İran'ın ulusal güvenliği ve terörle mücadele başta olmak üzere bölge güvenliği için önemli ve hayati rol oynayan resmi ve egemen bir kurum" olarak niteleyen Abdullahiyan, "Avrupa Parlamentosunun, güvenliği sağlayan bu kurumu terörizmle suçlaması Avrupa'nın kendi ayağına kurşun sıkmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullahiyan, tasarının hayata geçirilmesi halinde benzer şekilde karşılık vereceklerini kaydetti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise nükleer anlaşmanın canlandırılması için sürdürülen diplomatik süreçten memnun olduğunu ileterek, anlaşmaya varılması için çabalarını sürdüreceğini aktardı.

Borrell, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile İran arasında işbirliğinin devamının önemini vurguladı.

Avrupa Parlamentosunda hazırlanan tasarıyı değerlendiren Borrell, "Avrupa Parlamentosu tamamen bağımsız bir kurum olmasına rağmen bu karar yürütme kapasitesinden yoksundur ve yalnızca Avrupa'nın endişelerini yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Devrim Muhafızları Ordusunun "terör" listesine eklenmesini desteklediğini ve İran'a karşı yeni yaptırımların uygulanmasının planlandığını söylemişti. AB Parlamentosu da bu yönde bir tasarı hazırlamıştı.

AB son olarak 12 Aralık 2022'de İran'da genç bir kadının polis nezaretinde hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesine tepki olarak İran'da toplam 24 kişi ve 5 kuruluşu yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.