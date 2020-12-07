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Dünya

İran'dan açıklama: Avrupa bizimle olan ilişkilerine dikkat etmeli

Nükleer anlaşmalar hakkında konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, 'Avrupa, İran ile ilişkilerine dikkat etmeli. Taahhütlerine uymayan taraflardan biri de Avrupa oldu. Almanya hiçbir taahhüdünü yerine getirmedi.' dedi

IHA07 Aralık 2020 Pazartesi 12:45 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 12:45
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, haftalık düzenlediği basın toplantısında konuştu. Hatipzade, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass’ın, İran’ın füze programının da nükleer anlaşmaya dahil edilmesine ilişkin açıklamasına tepki göstererek, “ABD’nin maksimum baskı politikasıyla elde edemediğini Almanya ve diğer ülkelerde elde edemeyecek. Nükleer anlaşma bir kez müzakere edildi ve artık müzakere olmayacak” dedi. Avrupa’nın İran ile ilişkilerine dikkat etmesi gerektiğini belirten Hatipzade, “Taahhütlerine uymayan taraflardan biri de Avrupa oldu. Almanya hiçbir taahhüdünü yerine getirmedi” ifadesini kullandı.

"BÜYÜK KARDEŞ OLARAK HER ZAMAN BU ÜLKELERİN HATALARINI AFFETTİK"

Hatipzade, ABD ve Avrupa’nın taahhütlerine uymaları halinde İran’ın da nükleer anlaşmaya tam bağlı kalacağını söyledi. Suudi Arabistan’ın ABD ile İran arasındaki olası müzakerelerde masada olmak istemesine tepki gösteren Hatipzade, “İran bölgenin istihbaratını sağlayan tarihi ve büyük bir ülkedir. Büyük kardeş olarak her zaman bu ülkelerin hatalarını affettik. Bu devletler konumlarını iyi bilmeliler ve ona göre konuşmalılar” dedi.

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