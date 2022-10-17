İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2022 Pazartesi / 22 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,592
  • EURO
    18,0849
  • ALTIN
    988.041
  • BIST100
    3716.67
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'dan askeri tatbikat! Düzenlendiği nokta dikkat çekti
Dünya

İran'dan askeri tatbikat! Düzenlendiği nokta dikkat çekti

İran, Azerbaycan ile Ermenistan sınırında yer alan Aras Nehri bölgesinde “Güçlü İran” adı verilen askeri tatbikat başlattı.

IHA17 Ekim 2022 Pazartesi 11:29 - Güncelleme:
İran'dan askeri tatbikat! Düzenlendiği nokta dikkat çekti
ABONE OL

İran Devrim Muhafızları Ordusu ülkenin kuzeybatısındaki Azerbaycan ile Ermenistan sınırında yer alan Aras nehri bölgesinde "Güçlü İran" adı verilen askeri tatbikat başlattı. Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen tatbikata zırhlı ve topçu birlikler ile insansız hava araçları (İHA) ve elektronik savaş birimleri katıldı.

"Güçlü İran" adı verilen askeri tatbikatın 3 gün boyunca devam edeceğini söyleyen Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpour, "Tatbikata zırhlı ve topçu birlikler ile başlayacağız. İHA ve elektronik savaş birimleri de tatbikatta yer alacak" dedi.

Pakpour, askeri tatbikatın komşu ülkeler için tehdit olmadığını belirterek, "Bu tatbikat komşu ülkelere barış, dostluk ve istikrar düşmana ise sınırlarımızı koruyacağımız ve asla değiştirilemeyeceği mesajını veriyor" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.