İran´dan Avrupa´ya ABD yaptırımlarını delme çağrısı
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkenin Rusya ve Çin´e gerçekleştirdiği petrol ihracatının yetersiz olduğunu söyledi ve İran Nükleer Anlaşması´na imza atan Avrupa ülkelerine ABD´nin yaptırımlarını delme çağrısı yaptı.
- DHA
Rus haber ajansı Tass´a konuşan Zarif, "Avrupa ülkelerinden, İran ve diğer ülkelerin ekonomik ilişkilerinin düzelmesi adına İran Nükleer Anlaşması´dair yükümlülüklerini yertine getirmelerini bekliyoruz" dedi.
ABD´nin geçen yıl İran Nükleer Anlaşması´ndan çekildiğini duyurması üzerine, İran, anlaşmayı imzalayan Avrupa ülkelerinin ABD´nin İran´a yönelik yaptırımlarını rağmen ülkeden petrol ithal etmemeleri durumunda anlaşmadan tamamen çekilebileceği uyarısı yapmıştı.
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