İran´dan Avrupa´ya ABD yaptırımlarını delme çağrısı İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkenin Rusya ve Çin´e gerçekleştirdiği petrol ihracatının yetersiz olduğunu söyledi ve İran Nükleer Anlaşması´na imza atan Avrupa ülkelerine ABD´nin yaptırımlarını delme çağrısı yaptı.