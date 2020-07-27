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Dünya

İran'dan Ayasofya Camii açıklaması: Takdir edilecek bir adım

İran'daki İslami Uyanış Kurultayı, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının takdir edilecek bir adım olduğunu ifade etti.

AA27 Temmuz 2020 Pazartesi 07:54 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 07:54
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Genel Sekreterliğini İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti'nin yaptığı İran merkezli Dünya İslami Uyanış Kurultayı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması nedeniyle bir bildiri yayımladı.

Bildiride, Türk hükümetinin ve özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İslami kimliğin yeniden canlandırılması ve İslam mirasını geri kazandırmak yolunda cesur ve takdir edilecek bir adım attığı" vurgulandı.

Kurultay bildirisinde, tüm Müslümanlara Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması kararına destek vermeleri çağrısında da bulunuldu.

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