İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması

Reisi, Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan ŞİÖ Zirvesi'nin genişletilmiş toplantısında konuştu.

Asya ülkelerinin en büyük kapasitesinin sahip oldukları medeniyet olduğunu söyleyen Reisi, "Bu büyük medeniyetler ailesinin sembolü olan Şanghay İşbirliği Örgütü, adalet, maneviyat ve insan onuruna saygı gibi kendine has özellikler temelinde bölgesel yakınlaşma ve güvenlik iş birliğinde yeni ufuklar oluşturabilecek bir konumdadır." dedi.

İran'ın dış politikada bölge ülkeleriyle yakın ilişkileri öncelediğini dile getiren Reisi, "Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeler dahil olmak üzere bölge ülkeleriyle azami etkileşim ve hem bölgesel hem de uluslararası alanlarda etkin mevcudiyet, İran'ın dış politikasının merkezinde yer almaktadır. İran'ın geniş kapasitesi, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün ilerleyen günlerdeki hareketlerini hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır." diye konuştu.

Reisi, ABD'nin tek taraflı politikalarını hedef aldığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Özellikle son yıllarda ekonomik ve siyasi çok taraflılık ciddi şekilde tehdit ediliyor ve ABD yönetimi, kendi isteklerini uluslararası sisteme ve egemen ve bağımsız ülkelere dayatmaya çalışıyor. Şanghay İşbirliği Örgütü, tek taraflılık ve ABD'nin baskıcı yaptırımlarıyla mücadele ederken bir yandan da bunlara karşı yeni çözümleri ve özel tedbirleri benimsemelidir. Bunlardan biri, finans ve emtia borsaları ile ülkeler arası veri alışverişi alanındaki altyapının ortak şekilde geliştirilerek bu örgütün üyeleri arasında sürdürülebilir ticaretin oluşturulmasıdır."

Ulaşım ve enerji güvenliğinin de ŞİÖ için iki kilit konu olduğunu vurgulayan Reisi, üye ülkelerin büyük kapasitelerine rağmen, transit alanında altyapı bağlantılarının kapsamlı olmadığını ifade etti.

Ülkesinin bu konuda Kuzey-Güney koridorunun geliştirilmesine özel önem verdiğini ve büyük yatırımlar yaptığını söyleyen Reisi, ulaşım ve transit ağının yanı sıra İran'ın Hazar Denizi, Basra Körfezi, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'ndaki limanlarının da ŞİÖ üyeleri arasındaki taşımacılığın güçlendirilmesi için hazır olduğunu kaydetti.

Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip ülkelerin ŞİÖ'de yer aldığına dikkati çeken Reisi, bu ülkeler arasındaki yakınlaşmanın ekonomik kalkınma, güvenlik ve istikrarı beraberinde getireceğini belirterek, İran'ın bölgesel enerji arzının güvence altına alınmasında etkin bir rol oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

Reisi, ŞİÖ üyesi ülkeler arasında ve Asya'da yabancı güçlerin müdahalesi olmaksızın çok taraflılığın ortak geliştirilmesi ve derinleştirilmesi temelinde yeni bir güvenlik modeline ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında son günlerde yaşanan çatışmalara da değinen Reisi, "Kafkasya bölgesinde barış, istikrar ve güvenliğin tesisi İran için çok önemlidir. Her zaman toprak bütünlüğüne, ulusal egemenliğe saygı duyulmasını destekledik ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırlarda herhangi bir değişikliği reddettik. Taraflar, farklılıklarını diyalog yoluyla ve uluslararası hukuka dayalı olarak barışçıl bir şekilde çözmelidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda ülkesinin ŞİÖ'ye tam üye olmasına işaret eden Reisi, bunun Tahran'ın dış politikasında önemli bir adım olduğunu sözlerine ekledi.