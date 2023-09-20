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Dünya

İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan kararı

İran, yolcuların güvenliğini korumak amacıyla Azerbaycan'a ve Ermenistan'a tüm uçak seferlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

IHA20 Eylül 2023 Çarşamba 14:28 - Güncelleme:
İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan kararı
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Azerbaycan'ın Karabağ'da gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunun ardından İran, Azerbaycan ve Ermenistan'a düzenlenen seferlerle ilgili açıklama yaptı. İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Muhammed Muhammedi Bahş yaptığı açıklamada, "Bölgede yolcuların güvenliğini ilgilendiren özel durum nedeniyle İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a giden tüm uçak seferleri ikinci bir emre kadar durduruldu" ifadelerini kullandı. Bahş, özel durumlara ilişkin yolcu yönetmenliği kapsamında bilet alan yolculara para iadesi yapılacağını belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, operasyonun Karabağ'daki Ermeni silahlı grupların teslim olmalarının ardından sona erdiğini duyurdu.

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