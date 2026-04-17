28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın 49. gününde ateşkes şartları tartışılmaya devam ediyor.

İRAN MEDYASINDA BABÜL MENDEB BOĞAZI'NDA YENİ BİR ASKERİ GERGİNLİĞİN YAŞANACAĞI İDDİASI

Yemen ile Cibuti arasındaki Babül Mendeb Boğazı'nda bugün öğleden sonra yeni bir askeri gerginliğin yaşanacağı öne sürüldü.

Fars Haber Ajansı, ismi belirtilmeyen yetkili tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

"Sınır Tanımayan Savaşçılar" (Devrim Muhafızları Kudüs Gücü) tarafından Babül Mendeb Boğazı'ndaki tüm ticari ve askeri gemilere yapılan uyarıda, "İyi niyetle söylüyoruz, bugün öğle itibarıyla Babül Mendeb'ten geçmek isteyen herkes, her zamankinden daha fazla altı yönüne dikkat etmelidir." ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

01.55 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Bu savaş hiçbir tarafın yararına olmayacaktır. ABD bu çatışmada galip gelmeyecek, aksine bölge ülkeleri ve dünya ağır bedeller ödeyecektir. Bu süreçten çıkar sağlamaya çalışan tek taraf ise Siyonist rejimdir" dedi.

Lübnan ile İsrail arasında 10 gün geçerli olacak ateşkes, Lübnan yerel saatiyle 00.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.

00.18 İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, İsrail ile Lübnan arasında ilan edilen ateşkesin, Lübnan halkı ile Hizbullah'ın direnişlerinin sonucu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

00.00 ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile pek çok konuda anlaşmaya vardık ve çok olumlu bir şey olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanarak, "İran, nükleer silah sahibi olmamayı çok kesin bir şekilde kabul etti. Ayrıca yer altındaki nükleer maddeleri de bize teslim etmeyi kabul ettiler" dedi.

- PAKİSTAN'DAKİ MÜZAKERELERDE ANLAŞMAYA VARILAMAMIŞTI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.