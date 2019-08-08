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İran´dan Bahreyn´e siber saldırı iddiası

İran´ın, Bahreyn hükümeti ve kritik alt yapı sitelerine karşı siber saldırı gerçekleştirdiği iddia edildi.

  • DHA
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Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, henüz kanıtlamayan söz konusu saldırının Tahran´ın sadece Bahreyn´e değil, Körfez´deki diğer ülkelere de mesaj verdiği ve bölgedeki tansiyonu yükselttiği iddia ediliyor.
 
WSJ, bölgedeki uzmanların açıklamalarına dayanarak İran´ın siber saldırılarının normalin üzerinde bir aktivite olarak değerlendirdiğini yazdı. İddiaya göre, son saldırılar Bahreyn Ulusal Güvenlik Birimi, İçişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcısı´nın ofisine düzenlendi.
 
Geçtiğimiz ayın sonlarında hackler´ların Bahreyn´deki elektrik ve su idaresindeki birkaç sistemi çalışamaz hale getirdiği bu saldırının sadece Bahreyn´e değil; bölgedeki diğer Körfez devletleri için de bir mesaj niteliği taşıdığı ifade ediliyor.
 
Saldırının Tahran adına mı yoksa doğrudan Tahran´ın mı yaptığına dair kesin bir kanıt olmasa da WSJ, Amerikalı istihbarat birimlerinin Tahran´ın bu konuda sorumlu olabileceğini iddia etti.
 
Bahreyn İçişleri Bakanlığı sözcüsü ise 2019 yılının ilk yarısında 6 milyonun üzerinde siber saldırıya maruz kaldıklarını ve 830 bin kötü niyetli emaili engellediklerini söyledi.
 

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