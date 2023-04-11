İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2023 Salı / 21 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,268
  • EURO
    20,9469
  • ALTIN
    1232.75
  • BIST100
    5092.31
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'dan başörtüsü kuralını ihlal edenler hakkında yeni karar
Dünya

İran'dan başörtüsü kuralını ihlal edenler hakkında yeni karar

İran'da, Tahran Milletvekili Muhammed İsmail Kevseri, 15 Nisan Cumartesi gününden itibaren başörtüsü kuralını ihlal edenlerin önce uyarılacağını, durumun tekrarlanması durumunda da bu kişilerin yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

AA11 Nisan 2023 Salı 01:16 - Güncelleme:
İran'dan başörtüsü kuralını ihlal edenler hakkında yeni karar
ABONE OL

Entekhab haber sitesine göre Kevseri, İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan'ın 8 Nisan'da yaptığı açıklamaya dikkati çekerek, başörtüsü zorunluluğunu ihlal edenlerin 15 Nisan Cumartesi gününden itibaren şehir kameraları ile tespit edileceğini kaydetti.

Başörtüsü kuralına riayet etmeyenlerin önce uyarılacağını belirten Kevseri, uyarıyı dikkate almayıp kuralı ihlal etmeye devam edenlerin ise yargı önüne çıkarılacağını söyledi.

Kevseri, bu uygulamanın tamamen yasal olduğunu ileri sürdü.

UYARIYI DİKKATE ALMAYANLARIN ARAÇLARINA EL KONULACAK

İran'da Polis Müdürlüğü 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, cadde ve sokaklarda zorunlu başörtüsü ve kıyafet kurallarına uymayan kadınların kimliğini tespit edecek akıllı kamera sisteminin kullanılmaya başlanacağını duyurmuştu.

Aynı gün açıklama yapan Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan ise başörtüsü kuralına riayet etmediği tespit edilen kadınların önce uyarılacağını belirterek, uyarıyı dikkate almayıp fiili devam ettirenlerin ise yargı önüne çıkarılacağını söylemişti.

Radan, aynı durumun sürücüler için de geçerli olduğunu belirterek, uyarıyı dikkate almayıp durumu devam ettirenlerin araçlarına el konulacağını kaydetmişti.

- Ne olmuştu?

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, yüzden fazla da emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.

Ülkede Mahsa Emini'nin ölümünü protesto eden ve zorunlu kıyafet kuralına karşı çıkan binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Toplu gösteriler sona ermesine rağmen, İran'ın birçok bölgesinde kadınlar kamuya açık alanlar, alışveriş merkezleri, kafe, banka, okul ve sokaklarda başını örtmeyerek tepkisini devam ettiriyor.

  • iran
  • başörtüsü
  • Tahran

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.