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Dünya

İran'dan çarpıcı iddia: ABD üçüncü taraflar aracılığıyla satın aldı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin yaptırımlar uygulamasına rağmen nükleer reaktörlerde kullanılan İran üretimi ağır suyu üçüncü taraflar aracılığıyla satın aldığını söyledi.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 21:45 - Güncelleme:
İran'dan çarpıcı iddia: ABD üçüncü taraflar aracılığıyla satın aldı
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Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, başkent Tahran'da bir etkinlikte konuşan Abdullahiyan, ABD yaptırımlarına rağmen ülkenin en gelişmiş alanlarının füze ve nükleer enerji sektörü olduğunu söyledi.

Abdullahiyan, "ABD, İran'ın ağır suyunu bir aracı üzerinden satın alıyor. Batılı bir yetkili bana dünya çapında üretilen en kaliteli ağır suyun İran'a ait olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Abdullahiyan, ABD'nin 2018'de tek taraflı çekilmesinden sonra fiilen ortadan kalkan nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konusunda ilerleme sağlanamadığını belirterek şöyle konuştu:

"Biz baştan beri kırmızı çizgileri geçmeyeceğimizi söyledik. Karşımızda bir belge var ve karşı taraf bizim kırmızı çizgilerimizi dikkate almağı için anlaşmaya geri dönmedik. Biz ilerledikçe nükleer anlaşma faydalarını giderek kaybediyor. Nükleer anlaşmanın dar tünelinde kendimizi sıkıştırmayacağız."

  • iran dışişleri
  • bakan abdullahiyan
  • ağır su satışı

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