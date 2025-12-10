İSTANBUL 13°C / 7°C
  İran'dan ''F-35'' itirafı! İlk kez açıkça duyuruldu
Dünya

İran'dan ''F-35'' itirafı! İlk kez açıkça duyuruldu

İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) Genel Müdürü Peyman Cebeli, haziranda İran ile İsrail arasındaki savaş sırasında İsrail'in F-35 savaş uçaklarının vurulduğuna dair devlet televizyonunda yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ilk kez açıkça duyurdu.

10 Aralık 2025 Çarşamba 11:57
İran'dan ''F-35'' itirafı! İlk kez açıkça duyuruldu
Başkent Tahran'da "Öğrenci Günü" dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte konuşan Cebeli, söz konusu haberlerin resmi askeri kaynaklardan gelen bilgiler doğrultusunda yayımlandığını ancak daha sonra bu bilgilerin hatalı olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

IRIB'in bu süreçte bağımsız doğrulama imkanına sahip olmadığını belirten Cebeli, "Bilgi akışı başka kurumların kontrolündeydi. Bizim teyit etme şansımız yoktu." ifadelerini kullandı.

Bu hatanın kurumun güvenilirliğine zarar verdiğini kabul eden Cebeli, olayın İran medyasına yönelik eleştirileri artırdığını belirterek bundan sonra doğrulama süreçlerinin güçlendirileceğini dile getirdi.

