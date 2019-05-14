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İran'dan Filistin'de referandum çağrısı

İran, Filistin halkının kendi kaderini belirleyebilmesi için Filistin'de Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin katılacağı referandum çağrısında bulundu.

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İran Dışişleri Bakanlığı, Filistin'de Nekbe'nin (Büyük Felaket) 71. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası toplumun Filistin toprakları ve Kudüs'ün İsrail işgalinden kurtarılması, Filistin halkına kendi kaderini belirleme hakkı tanınması ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin hükümeti oluşturulması konusunda sorumlu olduğu belirtildi.

"İSRAİL ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİK İÇİN GERÇEK BİR TEHDİT HALİNE GELMİŞ"

Uluslararası toplumdan İsrail işgaline karşı kararlı adımlar beklendiği ifade edilen açıklamada, "Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler dahil olmak üzere tüm yerel sakinlerin katılımıyla referandum düzenlenmesi hususunda gerekli koşullar sağlanmalıdır." denildi.

Açıklamada ayrıca "Büyük Felaket" olarak adlandırılan 14 Mayıs 1948'den bu yana Filistin topraklarında barış ve istikrarın olmadığına vurgu yapılarak, "Nekbe Günü'nde işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde savaş, cinayet ve işgalcilikle varlığını sürdüren siyonist rejim denilen gayrimeşru bir varlık doğdu. Tüm bölgesel krizlerin sebebi olan bu rejim, bugün uluslararası barış ve güvenlik için gerçek bir tehdit haline gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

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