İran'dan Fransa'ya nota

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche, "İran'ın makam ve kutsallarına, dini ve milli değerlerine hakaret içeren eyleme" tepki olarak Bakanlığa çağrıldı.

İran'ın "hakaret içeren kabul edilemez eyleme yönelik güçlü protestosunu" Fransız Büyükelçi'ye ileten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "Fransa, ifade özgürlüğü bahanesiyle başka Müslüman ülke ve milletlerin kutsallarına hakaret etmeyi meşrulaştıramaz." ifadelerini kullandı.

Fransız yayın organının, daha öncesinde de "İslam Peygamberi'ne, Kur'an-ı Kerim'e ve İslam dinine yönelik saldırganlık içeren kötü bir sicili bulunduğunu" kaydeden Kenani, "İran İslam Cumhuriyeti, bu nefret dolu, aşağılayıcı ve haksız eylemden Fransız hükümetini sorumlu tutmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın protesto notasını Büyükelçi Roche'ye ileten Kenani, Tahran yönetiminin bu davranışa "uygun yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu" dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca Fransa hükümetinden söz konusu yayın organının davranışını kınayan bir açıklama ve telafi edici bir adım beklendiğini vurguladı.



Charlie Hebdo, İran'daki protestoları desteklemek için geçen ay başlattığı bir yarışmanın parçası olarak Hamaney'in konu edildiği karikatürler yayımlamıştı.