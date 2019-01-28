İran, Fransa’nın balistik füzelere dair İran ile yürütülen görüşmelerin olduğu açıklamasını yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’in balistik füzelere dair İran ile yürütülen görüşmelerin olduğunu ima eden açıklamalarına yanıt vererek, “Bunu teyit edemem. Füze programı bizim iç meselemiz.” şeklinde konuştu.

Behram Kasımi haftalık olağan basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İran merkezli Mehr haber ajansına göre, Le Drian’in İran ile yürütülen görüşmelerin olduğuna dair açıklamalarını teyit edemeyeceğini söyleyen Kasımi, “Bunu teyit edemem. İran’ın füze programı sadece ülke içinde tartıştığımız bir savunma programıdır.” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği’nin (AB), ABD yaptırımlarına karşı İran'la ticareti kolaylaştırmak için tasarladığı Özel Ödeme Aracı (Special Purpose Vehicle-SPV) mekanizmasını bugün resmen ilan edebileceğine dair söylentilerle ilgili de açıklamada bulunan Kasımi, “Önceki aylarda ve son günlerde SPV'nin devreye alınması konusunda çok fazla söz duyduk. Şimdi Avrupa’dan SPV’yi resmen ilan etmesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

POLONYA'DAKİ İRAN ZİRVESİ

Kasımi, ABD’nin Polonya’da 13-14 Şubat tarihleri arasında düzenlenmeyi planladığı “İran karşıtı” Ortadoğu konferansına İran’ın davet edilmediğini, bu yüzden konferansa “kuşkulu” ve “karamsar” baktıklarını söyledi.

“Bu (konferans) net hedeflerle oynanan bir Amerikan oyunudur.” diyen Kasımi, Polonya Dışişleri Bakanı Yardımcısının Tahran’a gelerek açıklama yaptığını ve gerekli cevapları aldığını belirtti.

FRANSA: YAPTIRIMA HAZIRIZ

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian cuma günü yaptığı açıklamada, balistik füze programıyla ilgili yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilmemesi durumunda, Fransa’nın İran'a daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduğunu belirterek, “Görüşmeler sonuç vermezse, yaptırımları sıkı bir şekilde uygulamak için hazırız ve bunu biliyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.