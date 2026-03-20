İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2026 Cuma / 2 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3193
  • EURO
    51,2812
  • ALTIN
    6537.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'dan füze açıklaması: Türkiye'ye saldırıların faili biz değiliz
Dünya

İran'dan füze açıklaması: Türkiye'ye saldırıların faili biz değiliz

İran dini lideri Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkiye'ye yönelik yapılan füze saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu saldırıların İran tarafından yapılmadığını söyleyen Hamaney, 'Siyonist düşmanın İran ile komşuları arasında ayrılık oluşturmak amacıyla başvurduğu bir sahte bayrak girişimidir' dedi. Pezeşkiyan ise 'Komşu ülkelerle savaş peşinde değiliz. Onlar bizim kardeşlerimizdir.' ifadelerini kullandı.

IHA20 Mart 2026 Cuma 18:34 - Güncelleme:
ABONE OL
"SİYONİST DÜŞMANIN BİR KURGUSU"

İran dini lideri Mücteba Hamaney, "Bizimle iyi ilişkilere sahip olan Türkiye ve Umman'a yönelik saldırılar kesinlikle İran Silahlı Kuvvetleri ya da direniş cephesine bağlı unsurlar tarafından yapılmamıştır. Bu, Siyonist düşmanın İran ile komşuları arasında ayrılık oluşturmak amacıyla başvurduğu bir sahte bayrak girişimidir. Benzer durumlar başka ülkelerde de yaşanabilir" dedi.

"KOMŞU ÜLKELER BİZİM KARDEŞİMİZDİR"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Komşu ülkelerle savaş peşinde değiliz. Onlar bizim kardeşlerimizdir. Bu anlaşmazlığı düşmanlar başlattı. ABD, dünyaya İran'ın nükleer silah peşinde olduğu ve toplu katliam başlatmak istediği yönünde algı oluşturuyor" dedi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.