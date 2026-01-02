İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2026 Cuma / 14 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0332
  • EURO
    50,4949
  • ALTIN
    6078.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'dan ''füzelerimiz yok edilemez'' çıkışı
Dünya

İran'dan ''füzelerimiz yok edilemez'' çıkışı

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, 'Füze gücümüz ne savaşla ne de müzakere ile yok edilebilir.' dedi.

AA2 Ocak 2026 Cuma 14:33 - Güncelleme:
İran'dan ''füzelerimiz yok edilemez'' çıkışı
ABONE OL

Nasırzade, İran devlet televizyonuna ülkenin füze programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkesinde hiç kimsenin füzelerle ilgili meselelerde müzakere yanlısı olmadığını söyleyen Nasırzade, "Füze gücümüz ne savaşla ne de müzakere ile yok edilebilir. Füze kapasitemiz, ABD gibi birkaç yüzyıllık bir devletin aldığı kararlarla ortadan kaldırılamaz." ifadelerini kullandı.

İran'ın balistik füze programı, ülkenin ulusal güvenlik mimarisinin ve bölgesel güç projeksiyonu stratejisinin en kritik, en dinamik ve uluslararası alanda en çok tartışılan bileşenlerinden birini teşkil ediyor.

  • iran
  • füze
  • müzakere
  • savunma

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.