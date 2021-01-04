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Dünya

İran'dan gerilimi artıracak hamle: O ülkenin petrol tankerine el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Güney Kore bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurdu.

AA04 Ocak 2021 Pazartesi 15:56 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 15:56
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kore bayraklı tanker, çevre protokollerini ihlal ettiği için bu sabah Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Basra Körfezi'nde durduruldu." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan'ın Cubeyl Limanı'ndan Güney Kore'ye gitmekte olan geminin 7 bin 200 ton etanol taşıdığı belirtilirken geminin Bender Abbas Limanı'na çekildiği kaydedildi.

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