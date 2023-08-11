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Dünya

İran'dan 'Güney Kore' iddialarına yalanlama

İran, ABD ile tutuklu takası konusunda varılan anlaşma kapsamında ülke dışında bloke edilen milyarlarca doların yalnızca insani yardım malzemeleri için harcanması şartıyla serbest bırakılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 15:51 - Güncelleme:
İran'dan 'Güney Kore' iddialarına yalanlama
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İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Güney Kore'de bloke edilen 6 milyar doların serbest bırakılması sürecinin başladığı belirtildi.

İran'ın ABD'den, bloke edilen döviz kaynaklarının serbest bırakılması konusunda yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli garantileri aldığı kaydedilen açıklamada, "Kaynakların ve mali varlıkların kullanılması yöntemi İran'ın tasarrufundadır. Bu kaynaklar yetkili makamlarca belirlendiği şekilde ülkenin çeşitli ihtiyaçları için harcanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Tahran-Washington arasındaki tutuklu takasının da yakında gerçekleşeceğini aktaran Bakanlık, cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine alınan Amerikan vatandaşlarının halen İran'da tutulduğunun altını çizdi. Ülke medyasındaki haberlerde ise söz konusu ABD vatandaşlarının İran'ın Güney Kore'de tutulan döviz kaynaklarının tamamı Katar'daki belirlenen hesaba aktarılmadan serbest bırakılmayacağı ifade edildi.

Öte yandan İran resmi haber ajansı IRNA, ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Tahran-Washington arasındaki anlaşma kapsamında yalnızca Güney Kore'de değil Avrupa ülkelerinde tutulan kaynaklarının da serbest bırakılma sürecinin başladığını ve toplamda 10 milyar doların serbest kalacağını duyurdu.

ABD ve İran medyası dün, iki ülkenin, ABD'de tutuklanan birkaç İran vatandaşıyla İran'da tutuklu 5 ABD'linin takası ve İran'ın Güney Kore'de bloke edilen yaklaşık 6 milyar dolarlık petrol gelirine erişimi konusunda anlaştığını duyurmuştu.

New York Times'ın konuyla ilgili "bilgi sahibi kaynaklara" dayandırdığı haberinde ise, serbest bırakılan dövizin Katar hükümetince kontrol edileceği ve İran'ın yalnızca ilaç ve gıda gibi insani yardım malzemeleri için satıcılara ödeme yapmak üzere paraya erişebileceği kaydedilmişti.

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