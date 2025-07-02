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Dünya

İran'dan hava sahası kararı! Uçuşlara kapatıldı

İran'da salı günü uluslararası transit uçuşlara açılan, ülkenin batı ve merkez bölgelerindeki hava sahasının yeniden kapatıldığı ifade edildi. Doğu'daki hava sahasının ise tüm uçuşlara açık olduğu dile getirildi.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 17:20 - Güncelleme:
İran'dan hava sahası kararı! Uçuşlara kapatıldı
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İran Yol ve Şehircilik Bakanlığının açıklamasına göre, Sivil Havacılık Örgütü Koordinasyon Komitesinin kararı ve mevcut durumdaki güvenlik ve emniyet incelemeleri sonrasında ülkenin orta ve batısındaki hava sahası uluslararası transit uçuşlara kapatıldı.

PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR UZATILDI

Tahran ve Tebriz'i de kapsayan ülkenin kuzey, güney ve batısındaki iç ve dış hat uçuşlarının durdurulması kararı da perşembe saat 14.00'e kadar uzatıldı.

Doğu'daki hava sahasının ise tüm uçuşlara açık olduğu bildirildi.

Yol ve Şehircilik Bakanlığı Sözcüsü Mecid İhvan, 1 Temmuz Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin orta ve batısının uluslararası transit uçuşlara açık olduğunu duyurmuştu.

  • iran
  • hava sahası
  • tebriz

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