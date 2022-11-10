İran'dan hipersonik füze adımı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade bugün başkent Tahran'da gazetecilere yaptığı açıklamada hipersonik balistik füze ürettiklerini duyurdu. Ürettikleri füzenin hava savunma sistemlerine karşı koyabildiğini belirten Hacızade, "Bundan yıllar sonra dahi hipersonik balistik füzelere karşı koyabilecek bir hava savunma sistemi geliştirilemez. Bu yeni nesil füze teknolojisi alanında büyük bir gelişme" ifadelerini kullandı.

Hipersonik füzeler saatte 6 bin 125 kilometreye hıza ve daha yüksek hızlara kadar ulaşabiliyor. Ses hızından yaklaşık 5 kat daha hızlı hareket edebilen bu füzeleri durdurabilecek ve bunları yok edebilecek hava savunma sistemlerinin günümüzde henüz olmadığı belirtiliyor.