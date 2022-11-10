İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2022 Pazar / 19 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5571
  • EURO
    19,2438
  • ALTIN
    1054.17
  • BIST100
    4455.53
Dünya

İran'dan hipersonik füze adımı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade, hava savunma sistemlerini aşabilen hipersonik balistik füze geliştirdiklerini söyledi.

IHA10 Kasım 2022 Perşembe 12:57 - Güncelleme:
İran'dan hipersonik füze adımı
ABONE OL

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade bugün başkent Tahran'da gazetecilere yaptığı açıklamada hipersonik balistik füze ürettiklerini duyurdu. Ürettikleri füzenin hava savunma sistemlerine karşı koyabildiğini belirten Hacızade, "Bundan yıllar sonra dahi hipersonik balistik füzelere karşı koyabilecek bir hava savunma sistemi geliştirilemez. Bu yeni nesil füze teknolojisi alanında büyük bir gelişme" ifadelerini kullandı.

Hipersonik füzeler saatte 6 bin 125 kilometreye hıza ve daha yüksek hızlara kadar ulaşabiliyor. Ses hızından yaklaşık 5 kat daha hızlı hareket edebilen bu füzeleri durdurabilecek ve bunları yok edebilecek hava savunma sistemlerinin günümüzde henüz olmadığı belirtiliyor.

  • İran
  • hipersonik füze
  • Emir Ali Hacızade

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.