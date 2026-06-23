İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile İsviçre'de yapılan müzakerelerin ardından uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine açılmasından yana olduklarını belirten Galibaf, "Umarım boğazı geçişler açısından yeniden işlevsel hale getirebilir ve bölgesel ve küresel ekonomiye yeniden refah kazandırabiliriz" dedi.

Buna rağmen Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin asla savaş öncesindeki haline dönmeyeceğini vurgulayan Galibaf, "Elbette uluslararası düzenlemelere uyulacak, ancak Hürmüz Boğazı'nı İran yönetecek" şeklinde konuştu.

ABD BAŞKANI TRUMP'TAN "İRAN UYGUN DAVRANMAZSA GEREKENİ YAPARIM" UYARISI

Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te düzenlenen bir imza töreninde gazetecilerin sorularını cevapladı.

İran'ın ABD üzerinde herhangi bir koz sahibi olup olmadığı yönündeki soruya cevap veren Trump, Tahran yönetiminin ciddi kayıplar verdiğini savunarak, "Donanmaları gitti, hava kuvvetleri gitti, liderleri öldü, ekonomileri çöktü." ifadesini kullandı.

İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını öne süren Trump, ülkenin füze, insansız hava aracı ve hava savunma sistemlerinin de ağır darbe aldığını iddia etti.

Hürmüz Boğazı'nın açık tutulduğuna işaret dene Trump, "İki önemli sonuç elde ettik. Birincisi Boğaz açık ve açık kalacak. İkincisi ise İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin bölgedeki askeri üstünlüğüne vurgu yapan Trump, "Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahibiz. Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa, yapmam gerekeni yaparım." diye konuştu.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin asla savaş öncesindeki haline dönmeyeceğini belirterek, "Elbette uluslararası düzenlemelere uyulacak, ancak Hürmüz Boğazı'nı İran yönetecek" açıklamasında bulundu.

ABD'li bir yetkili, Lübnan'daki ateşkesi ve "çatışma" durumunu izlemek için ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) bir "mekanizma" başlattığını ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptına rağmen, Lübnan'ın güneyinde "güvenli bölge" olarak adlandırdıkları şeridi işgal etmeye devam edeceklerini belirtti.

00.04 ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen sürecin olumlu ilerlediğini belirterek "Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa, yapmam gerekeni yaparım." dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni düzenlemeler hakkında görüşmeler yapmak üzere Umman'a geldi.

22.55 ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran ile yapılan müzakerelerin ardından İsviçre'den ayrılırken, "Teknik müzakerelerde ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz" dedi.