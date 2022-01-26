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Dünya

İran'dan İngiltere açıklaması: Sorumsuz ve temelsiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Tahran yönetimiyle ilgili açıklamasını 'sorumsuz ve temelsiz' olarak nitelendirdi.

AA26 Ocak 2022 Çarşamba 23:20 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 23:20
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Hatibzade, Truss'ın İran'ı eleştiren ifadeleri üzerine yaptığı yazılı açıklamada İngiltere'yi ABD yaptırımlarına uymakla suçladı.

Truss'ın açıklamalarını "sorumsuz ve temelsiz" olarak nitelendiren Hatibzade, "Bayatlamış yöntemler ve içi boş tehditler, bu ülkenin (İngiltere) nükleer anlaşmanın ihlal edilmesi konusundaki hukuki ve ahlaki sorumluluğunu azaltmaz. Aynı zamanda İran'ın kalıcı ve kaliteli bir anlaşmaya varılması noktasındaki azmini de kırmaz." ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, dün yaptığı açıklamada İran'la sürdürülen nükleer müzakerelerin "tehlikeli bir çıkmaza girdiğini" söylemişti.

İngiltere'nin müttefikleriyle yakın şekilde çalışmaya devam ettiğini kaydeden Truss, "Ancak müzakereler tehlikeli bir çıkmaza giriyor. İran, şimdi bir anlaşma yapma veya bunun çöküşünden sorumlu olma arasında seçim yapmalı." demişti.

İngiliz Dışişleri Bakanı, nükleer anlaşmanın çökmesi durumunda, tüm seçeneklerin masada olacağını kaydetmişti.

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