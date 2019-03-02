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İran'dan İngiltere'nin Hizbullah kararına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İngiltere'nin Lübnan Hizbullahı'nın siyasi kanadını terör örgütleri listesine almasını kınadı.

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Kasımi, Dışişleri Bakanlığı sitesinden yaptığı yazılı açıklamada Hizbullah'ın Lübnan'da geniş bir toplumsal desteğe sahip olduğunu ve yapılan belediye ile parlamento seçimlerine katılmakla birlikte kabinede de yer aldığını belirtti.

İngiltere'nin attığı bu adımla Lübnan halkının geniş bir bölümünü ve Hizbullah'ın ülkenin siyasi yapısındaki konumunu dikkate almadığını savunan Kasımi, Londra yönetiminden söz konusu örgütün son seçimdeki durumuna bakması tavsiyesinde bulundu.

İran'ın Hizbullah'ı meşru ve yasal bir güç olarak gördüğünü ifade eden Kasımi, İngiltere'nin kararını "yanlış ve sorumsuzca" olarak nitelendirip bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu.

İngiliz İçişleri Bakanlığı, 25 Şubat'ta Lübnan Hizbullahı'nı siyasi kanadı dahil terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah'ın terör listesine alındığı bildirilmişti. Değişikliğin 1 Mart'ta yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, kararın parlamentonun onayına tabi olacağı ifade edilmişti.

İngiltere daha önce Hizbullah'ın sadece askeri kanadını terör listesine almıştı.

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