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Dünya

İran'dan İsrail iddialarına tepki

İran lideri Ali Hamaney, Hamas'ın İsrail'e saldırısının arkasında İran'ın olduğu iddialarını yalanladı.

AA10 Ekim 2023 Salı 14:35 - Güncelleme:
İran'dan İsrail iddialarına tepki
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İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre Hamaney, başkent Tahran'da İmam Ali Subay Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde konuştu.

Hamaney, "İşgalci rejim ve destekçileri bu hareketin ardında İran'ın olduğu söylentilerini yayıyorlar. Yanlış yapıyorlar." dedi.

Filistinlilerin mücadelesini desteklediklerini dile getiren Hamaney, "Biz onlarla gurur duyuyoruz, bu doğrudur. Ama 'Bu iş Filistinlilerin dışında birilerinin işidir' diyenler Filistinlileri tanımamıştır. Filistinlileri küçük gördüler, yanlışları buydu." ifadelerini kullandı.

Tel Aviv yönetiminin işlediği cinayetlere rağmen uluslararası arenada kendini mazlum göstermeye çalıştığını savunan Hamaney, Filistin'de yaşanan olayların sorumlusunun İsrail olduğunu vurgulayarak, son olaylarda Tel Aviv yönetiminin onarılamaz bir yenilgiye uğradığını sözlerine ekledi.

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