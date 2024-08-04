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Dünya

İran'dan İsrail itirafı: İçimizde şer odakları mevcut

İran Meclisi Güvenlik Komisyonu üyesi Ebulfazl Zuhrevend, İsrail'in İran'da işbirliği içerisinde olduğu ve nüfuz ettiği şebekelerin varlığından söz etti.

AA4 Ağustos 2024 Pazar 12:38 - Güncelleme:
İran'dan İsrail itirafı: İçimizde şer odakları mevcut
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İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan Zuhrevend, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastı değerlendirdi.

Zuhrevend, "İsrail'in Tahran ve İran'da nüfuz ettiği şebekeler var. Büyük bir ülke olduğu için İsraillilerin İran'da işbirliği yaptıkları ve kendilerini Mossad ağı içerisinde tanımladıkları şer odakları mevcut." ifadelerini kullandı.

Heniyye'yi koruma tedbirlerini de eleştiren İranlı yetkili, "Daha doğru ve makul koruma sağlanması gerekirdi." dedi.

Zuhrevend, saldırıdan İsrail ve ABD'yi sorumlu tutarak söz konusu terör saldırısının uluslararası hukuku hiçe saydığına dikkati çekti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

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