Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "kısa süre önce" İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi.

Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.

Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.

İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e onlarca füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

İsrail'de silahlı saldırı: 8 kişi öldü Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu.

İran devlet televizyonu, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının başladığını duyurarak, "Yüzlerce balistik füze İsrail hedeflerine ateşlendi" ifadelerini kullandı.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, İranlı liderlerin İsrail'e füze saldırısıyla "verdikleri bu yanlış kararın bedelini ödeyeceğini" ve bunun da "İran rejiminin sonu olacağını" savundu.

Zohar, sosyal medya hesabından İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

İran yönetimini hedef alan Zohar, İsrail'e füze saldırısıyla İranlı liderlerin "yanlış bir karar aldığını ve bunun da bedelini ödeyeceklerini" ifade etti.

Zohar, bu saldırıların "İran rejimin sonu olacağını" ileri sürdü.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İsrail'in ulusal güvenlik ihlallerine cevap verildiğini belirterek, "Eğer siyonist rejim cevap vermeye kalkarsa daha yıkıcı bir karşılık gelir." açıklamasında bulundu.

İran Daimi Temsilciliği, konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

İran'ın "Siyonist rejimin terör faaliyetlerine yasal, makul ve meşru cevabını" verdiği ifade edilerek, İsrail'in İranlı vatandaşları hedef aldığı ve ülkenin egemenliğini ihlal ettiği belirtildi.

Mesajda, "Eğer siyonist rejim cevap vermeye kalkarsa daha yıkıcı bir karşılık gelir." uyarısı yapılırken, bölge ülkeleri ve "rejimin destekçilerinin" İsrail ile yollarını ayırmaları çağrısında bulunuldu.

ABD açıkça uyarmıştı... İşgal kabinesi acil olarak toplandı

Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından hava sahasını uçuşlara kapattı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'ya göre, Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Heysem Misto, bölgede yaşanan gerginlik nedeniyle hava sahasını kapatma kararı aldıklarını söyledi.

Hava sahasının tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldığını belirten Misto, kararın gelişmelere göre yeniden değerlendirileceğini ve gerekli bilgilendirmenin yolculara ve ilgili kurumlara yapılacağını aktardı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri de yaptığı açıklamada, İran'dan İsrail'e yüzlerce füze atıldığını belirterek halka güvenlikleri için evlerinde kalma çağrısında bulundu.

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, konuyla ilgili Irak resmi ajansı INA'ya açıklamalarda bulundu. Sadavi, "Hava sahasını, hava seyrüseferinin ve Irak'tan geçen uçakların güvenliğini sağlamak için kapattık." dedi. Iraklı Bakan, ayrıca ülkedeki tüm havalimanlarında uçak seferlerini geçici olarak durdurduklarını aktardı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, söz konusu saldırının "geniş çaplı" olmasını beklediklerini açıklamıştı. Hagari, "Tehdidi ciddiyetle takip ediyoruz. Halktan ordunun talimatlarına uymanızı istiyoruz. İran'dan gelecek ateşin kapsamı geniş çaplı olabilir. Siren çaldığında korunaklı bir alana girmeniz ve biz aksini bildirene kadar orada kalmanız isteniyor" dedi.

BİDEN, ULUSAL GÜVENLİK EKİBİNİ TOPLADI

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ben, İran'ın İsrail'e karşı yakın zamanda gerçekleştirmeyi planladığı füze saldırısını görüşmek üzere ulusal güvenlik ekibimizi topladık. ABD'nin İsrail'in bu saldırılara karşı savunma yapmasına ve bölgedeki Amerikan personelini korumasına nasıl yardımcı olmaya hazır olduğunu görüştük" dedi.

AUSTİN İSRAİLLİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e karşı İran tehdidini değerlendirmek üzere bugün İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Austin, görüşmede İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a İran tehdidine karşılık son günlerde ABD'nin kuvvet hazırlığını artırdığını ve bölgede önemli askeri kapasiteyi sürdürmeye devam ettiğini söyledi.

Açıklamaya göre, ABD'nin İran ve İran destekli gruplardan gelen tehditler karşısında ABD personelini, müttefiklerini ve ortaklarını savunmak için iyi bir konumda olduğunu belirten Austin, Gallant'a herhangi bir aktörün bölgedeki gerginlikleri istismar etmesini veya çatışmayı genişletmesini engellemeye kararlı olduğunu açıkça belirtti.

İki bakanın, İran'ın İsrail'e doğrudan saldırmasının İran için ağır sonuçları olacağını değerlendirdiği ifade edildi.