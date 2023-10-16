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Dünya

İran'dan İsrail'e ''Hizbullah'' tehdidi: Saldırı düzenlenebilir

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan Hizbullahı'nın ilerleyen saatlerde İsrail'e karşı önleyici saldırıya geçebileceğini söyledi.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 23:26 - Güncelleme:
İran'dan İsrail'e ''Hizbullah'' tehdidi: Saldırı düzenlenebilir
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Abdullahiyan, devlet televizyonunda canlı yayınlanan özel röportajında, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmayı değerlendirdi.

İran destekli Lübnan Hizbullahı'nın ilerleyen saatlerde İsrail'e karşı harekete geçebileceğini ifade eden Abdullahiyan, "Direniş liderleri, Siyonist rejimin Gazze'de herhangi bir eylem (kara saldırısı) yapmasına ardından diğer bölgedeki direniş güçlerine yönelmesine izin vermeyecektir. Tüm seçenekler Hizbullah'ın önündedir." dedi.

Abdullahiyan, "Direniş cephesinin önümüzdeki saatlerde herhangi bir önleyici saldırı olasılığı beklenebilir." ifadelerini kullandı.

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