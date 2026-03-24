İran'dan İsrail'e misilleme! Füzeler Tel Aviv'i vurdu

ABD/İsrail-İran savaşı 25. gününde karşılıklı misillemelerle devam ediyor.
İRAN MEDYASI: ABD-İSRAİL'İN SALDIRILARINDA İSFAHAN VE HÜRREMŞEHR KENTLERİNDEKİ ENERJİ ALTYAPILARI HEDEF ALINDI
Fars Haber Ajansı, İsfahan ve Hürremşehr'e düzenlenen saldırılara ilişkin detayları paylaştı. İsfahan'ın Kave Caddesi'ndeki Doğal Gaz İdaresi binası ile gaz basınç düşürme istasyonunun vurulduğu saldırıda, tesislerin bazı bölümleri ile çevredeki evlerde hasar meydana geldiği belirtildi. Aynı zamanda ülkenin güneybatısında Irak sınırında yer alan Hürremşehr kentindeki elektrik santraline ait doğal gaz boru hattının da hedef alındığı ifade edildi. Hürremşehr Özel Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bir füzenin doğal gaz hattı istasyonunun dışındaki alana isabet ettiği ve olayda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi. İsfahan'da enerji kesintisine dair bilgi verilmezken Hürremşehr'de yapılan çalışmalarla enerji temininin kesintisiz bir şekilde devam ettiği bildirildi.İRAN, İSRAİL'İN ARAD VE DİMONA KENTLERİNİ HEDEF ALAN YENİ MİSİLLEMELER DÜZENLEDİ
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken, halktan bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi. Yedioth gazetesinin haberinde, İsrail'in güneyindeki Dimona, Arad ve Necef Çölü bölgesinde sirenlerin çaldığı aktarıldı. İsrail'in güneyini hedef alan füzelerin hava savunma sistemlerince önlendiği basına yansıdı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, güneyi hedefleyen füze saldırısında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.İRAN'DAN YAPILAN MİSİLLEME NEDENİYLE TEL AVİV'DE 6 KİŞİ YARALANDI
İsrail ordusu, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu duyurdu. Bölgedeki AA muhabiri, İran'ın misillemesi nedeniyle Büyük Tel Aviv olarak isimlendirilen Gush Dan ve çevresinde sirenlerin çaldığını aktardı. Öte yandan Tel Aviv ve çevresinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail polisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv'de bir yola füzenin isabet ettiği ve patlamanın şiddetiyle çevredeki çok sayıda bina ve araçta hasar oluştuğu belirtildi. İran füzesinin isabet ettiği yolun yanı sıra 3 bölgeye daha füze parçaları ile şarapnellerin düştüğü bildirildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, füze saldırısı nedeniyle 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.
06:58 İsrail basını, Arap ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump'a İran'la müzakere konusunda baskı yaptığını iddia etti.
05:24 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, doğal gaz ve petrol fiyatlarındaki artışın zincirleme etkilerini hissettiklerine dikkati çekerek, Orta Doğu'da çatışmaları sona erdirmek için İran'la müzakere masasına oturma zamanının geldiğini söyledi.
04:24 Suudi Arabistan, ülkenin doğusundaki Şarkiyye'de gece yarısından bu yana 19 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
04:03 Kuveyt, İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarına (İHA) müdahale ettiğini bildirdi.
03:19 ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında, dün İsfahan ve Hürremşehr kentlerinde 2 enerji altyapısının hedef alındığı bildirildi.
03:10 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana ülkede 9 binden fazla hedefin vurulduğunu bildirdi.
03:05 Kuveyt, hava savunma sistemlerinin faaliyeti sırasında düşen şarapnel parçalarının neden olduğu hasar sebebiyle 7 elektrik hattının hizmet dışı kaldığını duyurdu.
03:01 İran medyası: ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında İsfahan ve Hürremşehr kentlerindeki enerji altyapıları hedef alındı
02:57 ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın yaptığı misillemenin ardından İsrail'in güneyindeki birçok bölgede sirenler çaldı.
02:42 İran'ın saldırı başlattığını duyurmasının ardından sirenlerin çaldığı İsrail'in kuzeyinde bazı noktalara füze parçaları isabet etti.
00:33 ABD-İsrail saldırılarının hedefi olan İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi.
00:07 Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD ile İran arasındaki savaşın sonlandırılması hedefiyle olası görüşmeler için ABD'den bir heyetin "bir veya iki gün içinde" Pakistan'a geleceğini bildirdi.