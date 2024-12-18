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Dünya

İran'dan İsrail'e misilleme tehdidi: Gerçek Vaad 3 operasyonu kesinlikle gerçekleşecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı General Ali Fedevi, halk arasında İsrail'e yapılacak misilleme hakkında çok sayıda soru sorulduğunu belirterek, 'Devrim Muhafızları Ordusu verdiği sözleri her zaman yerine getirmiştir. Şimdi de Gerçek Vaad 3 operasyonunun kesinlikle gerçekleşeceğini herkes bilsin' dedi.

IHA18 Aralık 2024 Çarşamba 20:38 - Güncelleme:
İran'dan İsrail'e misilleme tehdidi: Gerçek Vaad 3 operasyonu kesinlikle gerçekleşecek
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı General Ali Fedevi, İran'ın Kum kentinde düzenlenen bir programda İsrail'e yönelik yapılacak misillemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Fedevi, halk arasında İsrail'e yapılacak misilleme hakkında çok sayıda soru sorulduğunu belirterek, "Gerçek Vaad 3 operasyonuna dair birçok soru olduğunu görüyorum. Devrim Muhafızları Ordusu verdiği sözleri her zaman yerine getirmiştir. Şimdi de Gerçek Vaad 3 operasyonunun kesinlikle gerçekleşeceğini herkes bilsin" ifadelerini kullandı. Fedevi, İran'ın İsrail'e karşı Gerçek Vaad 3 operasyonunu, kendi belirleyeceği zaman ve yerde gerçekleştireceğini ifade etti.

"ASKERİ KARARLARA HÜKÜMET KARIŞAMAZ"

İran Devrim Muhafızları eski Kudüs Gücü Komutanı ve eski İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi de açıklamalarda bulundu. Vahidi, İran Silahlı Kuvvetleri ve komutanlarının İsrail'e yönelik muhtemel bir misilleme için hazır olduklarını ve bu konuda geri adım atmayacaklarını söyledi. Vahidi, "Gerçek Vaad 3 operasyonunu hayata geçireceğiz. Elbette bu, Siyonist rejimin istediği şekilde olmayacak. Ordumuz ve silahlı kuvvetlerimiz sahadalar ve her türlü büyük senaryoya hazırlıklılar. Askeri anlamda alınacak bir karara hükümet karışamaz veya engelleyemez. Ancak bu, hükümetin askeri kanatta alınan kararların karşısında yer aldığı anlamına gelmiyor" dedi.

İSRAİL, İRAN'A HAVA SALDIRILARI DÜZENLEMİŞTİ

İsrail, 26 Ekim tarihinde İran'a yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirmişti. İran'ın İsrail'e yönelik hipersonik ve balistik füzelerle gerçekleştirdiği "Gerçek Vaad 2" operasyonuna tepki olarak İsrail, başkent Tahran, Huzistan ve İlam kentlerine hava saldırıları düzenlemişti. İsrail'in İran'ı hedef aldığı bu ilk saldırıda, hava savunma bataryaları, İHA fabrikası ve füze üretim tesisleri de dahil olmak üzere İran askeri tesisleri hedef alınmıştı.

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