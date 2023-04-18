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Dünya

İran'dan İsrail'e tehdit: Tel Aviv ve Hayfa'nın yıkımına yol açar

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 'İsrail'in ülkesinin güvenliğine karşı en ufak bir eyleminin Hayfa ve Tel Aviv'in yıkımına yol açacağını' söyledi.

AA18 Nisan 2023 Salı 14:59 - Güncelleme:
İran'dan İsrail'e tehdit: Tel Aviv ve Hayfa'nın yıkımına yol açar
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İran devlet televizyonunun haberine göre Cumhurbaşkanı Reisi, başkent Tahran'da düzenlenen Ordu Günü geçit töreninde yaptığı konuşmada, İran ordusunu "devrim karşıtı unsurlara, tekfirci gruplara ve düşmanlara karşı güçlü bir engel" olarak niteledi.

ABD başta olmak üzere bölge dışı güçlerin Orta Doğu'da istikrarsızlığa yol açtığını ve bu güçlerin bölgeyi bir an önce terk etmesi gerektiğini ifade eden Reisi, İran Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki varlığının ise güvenliğe katkı sağladığını savundu.

Konuşmasında, ülkesine yönelik İsrail yönetiminden gelen saldırı tehditlerine değinen Reisi, şu ifadeleri kullandı:

"Başta Siyonist rejim olmak üzere düşmanlar, ülkeye karşı en ufak bir hareketin İran Silahlı Kuvvetlerinin sert tepkisiyle sonuçlanacağı ve bunun Hayfa ve Tel Aviv kentlerinin yıkımıyla sonuçlanacağının mesajını aldılar."

Geçit töreni kapsamında, füzeler, tanklar, zırhlı araçlar, insansız hava araçları, radar sistemleri ve hava savunma füze sistemleri sergilendi.

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