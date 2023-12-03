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Dünya

İran'dan İsrail'e uyarı: Durmadığı takdirde bölgedeki savaş genişleyebilir

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da işlediği savaş suçları durdurulmadığı takdirde bölgedeki savaşın kapsamının genişlemesi ihtimali olduğunu belirtti.

AA3 Aralık 2023 Pazar 00:14 - Güncelleme:
İran'dan İsrail'e uyarı: Durmadığı takdirde bölgedeki savaş genişleyebilir
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İran Dışişleri Bakanlığının Telegram grubundan yapılan açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ve İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki işbirliği hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Abdullahiyan, "Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik askeri saldırılarının bir an önce durdurulması ve insani yardım gönderme imkanının sağlanması gerekiyor." dedi.

İsrail'in "Filistinlileri topraklarından zorla çıkarmaya yönelik plan ve eylemlerini" reddettiklerini belirten Abdullahiyan, mevcut sorunun temelinde İsrail'in "işgal ve saldırganlığının" bulunduğunu söyledi.

Abdullahiyan, "İsrail rejiminin Gazze ve Batı Şeria'da işlediği savaş suçları durdurulmadığı takdirde bölgedeki savaşın kapsamının derinleşerek genişlemesi ihtimali var." değerlendirmesinde bulundu.

"SALDIRILARIN DEVAM ETMESİ KRİZİN TIRMANMASINA YOL AÇACAK"

İsrail'in, ABD'nin destek politikalarını, Gazze'deki askeri saldırıları sürdürmesi ve sivilleri öldürmesi için bir teşvik olarak gördüğünü ifade eden Abdullahiyan, bunun savaşın devamı ve genişlemesi riskini arttıran bir faktör olduğunu belirtti.

Abdullahiyan, İran ile UAEA arasındaki işbirliğinin son durumuna da değinerek bu işbirliğinin teknik ve hukuki çerçevede devam edeceğini kaydetti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell de Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki gerilimin bir an önce durdurulması gerektiğini belirtti.

AB'nin, İsrail'in uluslararası hukuka bağlı kalmasını sağlamaya çalıştığını söyleyen Borrell, "Filistin sorununun çözümünün diplomatik yola odaklanmak olduğuna, askeri saldırıların devam etmesinin krizin tırmanmasına yol açacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Borrell, İran ile UAEA arasındaki yapıcı işbirliğinin devam edeceği yönündeki umudunu dile getirdi.

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