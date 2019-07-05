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İran'dan İsrail'e yeni tehdit: Eğer körfezdeki mavi suların kırmızıya dönüşmesini istemiyorlarsa askeri bir saldırıyı düşünmesinler

İran'ın başkenti Tahran'ın Cuma İmamı Ayetullah Muvahhidi Kirmani, İsrail'i yok etmek istediklerinde bu ülkedeki nükleer santralleri hedef almalarının yeterli olacağını söyledi.

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Kirmani, başkent Tahran'da İmam Humeyni Musallası'ndaki hutbesinde İran ile bölge ülkeleri ve İsrail arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın zenginleştirilmiş uranyumda limiti aşmaya devam edeceğini ancak bunun atom bombası üretmek için olmadığını dile getiren Kirmani, bu tür silahları meşru görmediklerini ve onlara ihtiyaçları olmadığını belirterek, "7 Temmuz'dan itibaren istediğimiz kadar uranyum üreteceğiz. Eğer körfezdeki mavi suların kırmızıya dönüşmesini istemiyorlarsa askeri bir saldırıyı düşünmesinler." şeklinde konuştu.

İsrail'i de tehdit eden Kirmani, "İran, İsrail'e saldırmak isterse bu ülkeye ait 200 atom bombasının bulunduğu Dimona Nükleer Santrali'ni vurması yeterlidir. Burayı hedef almamız halinde İsrail, kendi atom bombalarıyla birkaç defa yerle bir olur. Kendinize dikkat ediniz." dedi.

- "Siz devrim liderinden (Hamaney) üstün değilsiniz" 

Ülkedeki hayat pahalılığı nedeniyle hükümeti eleştiren Kirmani, "Acaba insanı şaşkınlık içinde bırakan pahalılıktan haberiniz var mıdır? Dar gelirli ve yoksul kesimlerin hangi şartlarda yaşadığını biliyor musunuz? Bunlar için nasıl bir programınız var? Yetkililerin yaşamlarını kapalı kapılar ardında sürdürmesi ve halkın onlara ulaşamaması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani kabinesinin Tedbir ve Ümit Hükümeti olarak adlandırılmasına kinayede bulunan Kirmani, "Elinizde anahtar olduğunu söylüyorsunuz. O halde kapalı kapıları elinizdeki anahtarla açın ve pahalılığı çözün. Eğer kapılar anahtarla açılmıyorsa, çekiçle kırıp açın. Tedbirinizin işe yaramadığını görürseniz tecrübeli ve uzman kişilerle istişare edin ve onların görüşünden yararlanın." görüşlerini paylaştı.

Hükümet yetkililerinden İran lideri Ali Hamaney'den ders almalarını isteyen Kirmani, Hamaney'in sürekli olarak üniversite öğrencilerini dinlediğini ve onların sorularına cevap verdiğini aktararak, "Siz devrim liderinden (Hamaney) daha üstün değilsiniz." dedi.

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