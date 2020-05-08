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Dünya

İran'dan İsrail'in su altyapısına elektronik saldırı

İran'ın yaklaşık bir hafta önce İsrail'in su altyapısına elektronik saldırı düzenlediği ortaya çıktı.

AA08 Mayıs 2020 Cuma 10:29 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 10:34
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İsrail’in Yedioth Ahronot gazetesinin ABD’nin Fox News kanalına dayandırdığı haberine göre, İran, ABD’li hackerlar aracılığıyla İsrail’in temiz su tesislerine elektronik saldırı düzenledi.

ABD’nin Enerji Bakanlığından adı belirtilmeyen bir yetkili Fox News’e yaptığı açıklamada, İran’ın saldırısına işaret ederek, ABD’nin kendisini ve müttefiklerini saldırılardan koruma gücüne sahip olduğunu söyledi ancak detay vermedi.

Gazetenin haberinde saldırının başarılı olup olmadığının ise bilinmediği aktarıldı.

Yedioth Ahronot gazetesinde daha önce yayımlanan bir haberde İsrail’in su tesislerinin elektronik saldırıya maruz kaldığı belirtilmişti.

İsrailli makamlardan söz konusu habere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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