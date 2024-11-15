İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2024 Cuma / 14 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4407
  • EURO
    36,3511
  • ALTIN
    2840.32
  • BIST100
    9389.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'dan İsrail'in Suriye saldırılarına sert tepki! BM'ye çağrı: İsrail'i hesap vermeye zorla
Dünya

İran'dan İsrail'in Suriye saldırılarına sert tepki! BM'ye çağrı: İsrail'i hesap vermeye zorla

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, işgalci İsrail'in Suriye'de düzenlediği hava saldırılarını kınayarak, Birleşmiş Milletler'i harekete geçmeye çağırdı.

IHA15 Kasım 2024 Cuma 22:04 - Güncelleme:
İran'dan İsrail'in Suriye saldırılarına sert tepki! BM'ye çağrı: İsrail'i hesap vermeye zorla
ABONE OL

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail Ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze ve Gadsaya mahallelerinde sivil yerleşim yerlerine düzenlediği ve 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin yaralandığı hava saldırısını kınadı. İsrail'in savaşı bölgeye yaymaya çalıştığını ve bölge ülkelerinin egemenliğini ihlal ettiğini belirten Bekayi, "Siyonist rejimin işgal ve saldırılarını genişletmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini ihlale yönelik devam eden saldırganlığı uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlalidir. Birleşmiş Milletler, İsrail rejiminin saldırılarını durdurmak ve rejimi hesap vermeye zorlamak için acil önlemler almalıdır" ifadelerini kullandı.

Bekayi, İsrail'in Filistin ve Lübnan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarının durdurulması yönünde tüm ülkelere sorumluluk düştüğünü belirterek, "İsrail rejimine silah sağlayan tüm ülkeler rejimin işlediği cinayetlere ortaktır. Bölge halkları ve İslam dünyası ABD'yi Siyonist rejimin en büyük silah destekçisi ve rejimin suç ortağı olarak görmektedir" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.