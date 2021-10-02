İran'dan kardeş ülkeye tatbikat polemiği! ''Tefrikadan başka bir yararı yoktur''

AA 2 Ekim 2021 Cumartesi 19:38 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 19:52

Şemhani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ile Azerbaycan arasındaki tatbikat polemiğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İranlı yetkili, şu ifadelerini kullandı:



"İran daima komşularının iyiliğini istemiş ve hiçbir zaman tehdit etmemiştir. Sorunlar bölge ülkelerinin dayanışması ve iş birliği ile çözülecektir. Yabancıların nüfuzunun tefrikadan başka bir yararı yoktur. Komşularımızı bu konuda bilinçli olmaya ve bundan uzak durmaya davet ediyoruz."

Aliyev, 27 Eylül'de 2. Karabağ Savaşı'nın 1'inci yılında AA'ya verdiği özel mülakatta, İran'a ait tırların yasa dışı şekilde işgalden kurtarılan Karabağ bölgesine gönderildiğini belirtmişti.

Azerbaycan'ın, işgalden kurtarılan bölgeye gönderilen İran tırlarını kontrol etmeye başlamasından hemen sonra İran'ın Azerbaycan sınırında tatbikatlara başladığına dikkati çeken Aliyev, "İlk olarak söylemeliyim ki her ülke kendi topraklarında istediği askeri tatbikatı yapabilir. Bu onun egemenlik hakkı. Buna kimse söz söyleyemez. Fakat bunu bir zaman kesitinde analiz ettiğimizde bunun hiçbir zaman olmadığını görüyoruz. Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil, Azerbaycan toplumu soruyor. Bu soruyu dünyadaki Azerbaycanlılar soruyor." ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ülkesiyle ilgili açıklamalarını "şaşırtıcı ve esef verici" olarak nitelendirerek, "Siyonist rejimin sınırlarımızın yanındaki varlığına ve bu rejimin ulusal güvenliğimize karşı faaliyet yürütmesine tahammül etmeyeceğiz. Bununla ilgili gereken her türlü adımı atacağız." demişti.

Öte yandan İran, dün ülkenin kuzeybatısındaki Azerbaycan sınırında "Hayber Fatihleri" adını verdiği bir askeri tatbikat yapmıştı.