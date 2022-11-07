İran'dan Kazakistan vatandaşlarına 14 gün vizesiz seyahat uygulaması

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, bakanlığın haftalık basın toplantısında, bundan sonra Kazakistan vatandaşlarının da her altı ayda bir İran'ı vizesiz seyahat edebileceğini belirtti.

Smadiyarov, "İran hükümeti, 11 Kasım 2022 tarihinden itibaren iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Kazakistan vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasını faaliyete geçiriyor. Vatandaşlarımız 14 güne kadar İran'da vizesiz kalabilecek." dedi.

Kazakistan, temmuzda tek taraflı olarak İran, Çin ve Hindistan vatandaşlarına 14 gün vizesiz seyahat uygulaması getirmişti.